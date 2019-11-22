Yavru Şahin

Kızı Siena Leyla'ya 6 Kasım'da kavuşan Tülin Şahin, bebeğinin bakımıyla kendi ilgileniyor. Ünlü model, önceki gün kucağındaki kızı ile bahçede temiz hava aldı.
Kızı Siena Leyla'ya 6 Kasım'da kavuşan Tülin Şahin, bebeğinin bakımıyla kendi ilgileniyor. Ünlü model, önceki gün kucağındaki kızı ile bahçede temiz hava aldı.
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