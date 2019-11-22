Efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmi, önceki akşam Maslak UNIQ Hall'deki görkemli galayla görücüye çıktı.

Adını Türk spor tarihine altın harflerle yazdıran merhum haltercinin başarılarla dolu hayatını anlatan filmin galasına yıldız yağdı. Filmin yapımcısı Mustafa Uslu, gösterim öncesinde oyuncularla kırmızı halıda soruları yanıtladı.

NAİM'E HAYAT VERDİ

'Cep Herkülü' lakaplı Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck, merhum halterciye benzerliğiyle izleyenleri duygulandırdı.

GALADA DUYGU SELİ

Filmde Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck, "Bu gurur büyük bir sorumluluktu ve bu sorumluluğun üstesinden geldiğimize inanıyorum" diye konuştu. Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği; İstanbul ile Bulgaristan'da çekilen film, duygu yüklü sahneleriyle gala seyircisini gözyaşlarına boğdu. Galada ayrıca Süleymanoğlu'nun kazandığı başarıları kronolojik olarak anlatan panolarla usta haltercinin madalyaları ve spor kıyafetleri de sergilendi.



Mustafa Uslu'nun eşi Sinem Hanım, şıklığıyla göz kamaştırdı.



Filmin oyuncuları, gösterim sonrası izleyicilerden kırmızı halıda tebrikleri kabul etti



Filmde Süleymanoğlu'nun antrenörünü oynayan Gürkan Uygun, Eck ile objektife poz verdi.



8 kez dünya şampiyonu olup 47 dünya rekoru kıran merhum sporcunun eşyaları galada sergilendi.

DOĞAN SAVAŞ