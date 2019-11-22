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  • 22.11.2019
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": " filmi görücüye çıktı

Kırdığı rekorlarla adını tarihe altın harflerle yazdıran halterci ’nun hayatını anlatan film görücüye çıktı. “: Naim Süleymanoğlu” filmi izleyenleri duygulandırdı. ve ’da çekilen film seyirciye tarihi yeniden yaşattı.

Küçük dev adam ağlattı

Efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmi, önceki akşam Maslak UNIQ Hall'deki görkemli galayla görücüye çıktı.

Adını Türk spor tarihine altın harflerle yazdıran merhum haltercinin başarılarla dolu hayatını anlatan filmin galasına yıldız yağdı. Filmin yapımcısı Mustafa Uslu, gösterim öncesinde oyuncularla kırmızı halıda soruları yanıtladı.

NAİM'E HAYAT VERDİ
'' lakaplı 'nu canlandıran , merhum halterciye benzerliğiyle izleyenleri duygulandırdı.

GALADA DUYGU SELİ
Filmde Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck, "Bu gurur büyük bir sorumluluktu ve bu sorumluluğun üstesinden geldiğimize inanıyorum" diye konuştu. Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği; İstanbul ile 'da çekilen film, duygu yüklü sahneleriyle gala seyircisini gözyaşlarına boğdu. Galada ayrıca Süleymanoğlu'nun kazandığı başarıları kronolojik olarak anlatan panolarla usta haltercinin madalyaları ve spor kıyafetleri de sergilendi.


Mustafa Uslu'nun eşi Sinem Hanım, şıklığıyla göz kamaştırdı.


Filmin oyuncuları, gösterim sonrası izleyicilerden kırmızı halıda tebrikleri kabul etti


Filmde Süleymanoğlu'nun antrenörünü oynayan Gürkan Uygun, Eck ile objektife poz verdi.


8 kez dünya şampiyonu olup 47 dünya rekoru kıran merhum sporcunun eşyaları galada sergilendi.

DOĞAN SAVAŞ

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