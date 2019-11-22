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hayranlığı sınır tanımıyor! Sarılınca heyecanlandı...

hayranlığı sınır tanımıyor. Yaman, önceki akşam da 'deki Ruby çıkışı fanlarının sevgi gösterisiyle karşılaştı. Hatta oyuncu, kendisine sarılınca heyecanlanan genç bir kadına "Sakin ol canım" diye takıldı.

Sakin ol Canım

hayranlığı sınır tanımıyor. Yaman, önceki akşam da 'deki Ruby çıkışı fanlarının sevgi gösterisiyle karşılaştı. Hatta oyuncu, kendisine sarılınca heyecanlanan genç bir kadına "Sakin ol canım" diye takıldı.

Doğan SAVAŞ

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