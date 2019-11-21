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  • 21.11.2019
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Yaman başarı

Bu yıl 9.'su gerçekleştirilen , önceki akşamki ödül töreniyle sona erdi. Törende işletmeci , kısa filmi 'İyi Yemek Öldürür' ile Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Ünlü oyuncu da geceye katıldı.

Yaman başarı

Bu yıl 9.'su gerçekleştirilen Malatya Uluslararası Film Festivali, önceki akşamki ödül töreniyle sona erdi. Törende işletmeci Umut Evirgen, kısa filmi 'İyi Yemek Öldürür' ile Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Ünlü oyuncu Can Yaman da geceye katıldı.


Evirgen, ödülüyle gurur pozu verdi.


Yaman, kendine has tarzıyla dikkat çekti.

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