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ziyafeti

Başarılı işletmeci , önceki gün yeni mekanını görkemli bir davetle Bebek Yokuşu'nda açtı. Ünlü oyuncu , tezgahında hünerini konuşturdu. Mutlu, açılış kurdelesini Altan Gördüm ve ile birlikte kesti.

Döner ziyafeti

Başarılı işletmeci Serkan Mutlu, önceki gün yeni mekanını görkemli bir davetle Bebek Yokuşu'nda açtı. Ünlü oyuncu Altan Gördüm, döner tezgahında hünerini konuşturdu.

Mutlu, açılış kurdelesini ve Nasuh Mahruki ile birlikte kesti.

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