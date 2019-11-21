Döner ziyafeti

Başarılı işletmeci Serkan Mutlu, önceki gün yeni mekanını görkemli bir davetle Bebek Yokuşu'nda açtı. Ünlü oyuncu Altan Gördüm, döner tezgahında hünerini konuşturdu.
Mutlu, açılış kurdelesini Altan Gördüm ve Nasuh Mahruki ile birlikte kesti.
Başarılı işletmeci Serkan Mutlu, önceki gün yeni mekanını görkemli bir davetle Bebek Yokuşu'nda açtı. Ünlü oyuncu Altan Gördüm, döner tezgahında hünerini konuşturdu.
Mutlu, açılış kurdelesini Altan Gördüm ve Nasuh Mahruki ile birlikte kesti.
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