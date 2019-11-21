Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 21.11.2019
  • Gazete

Dünyaca ünlü İngiliz aktris Türk şıklığıyla ışıldadı

Dünyaca ünlü İngiliz aktris , önceki akşam 'taki bir davette Türk şıklığıyla ışıldadı. Başarılı modacı imzalı altın rengi bir elbise giyen 54 yaşındaki güzel oyuncu, kırmızı halıdaki zarafetiyle herkesi büyüledi.

Altın kadın Elizabeth

Dünyaca ünlü İngiliz aktris Elizabeth Hurley, önceki akşam 'taki bir davette Türk şıklığıyla ışıldadı. Başarılı modacı Nedret Taciroğlu imzalı altın rengi bir elbise giyen 54 yaşındaki güzel oyuncu, kırmızı halıdaki zarafetiyle herkesi büyüledi.

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Hurley, altın renkli elbisesiyle tüm bakışları üzerine topladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriDünyaca ünlü İngiliz aktris Elizabeth Hurley Türk şıklığıyla ışıldadı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri