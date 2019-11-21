Dünyaca ünlü İngiliz aktris Elizabeth Hurley, önceki akşam New York'taki bir davette Türk şıklığıyla ışıldadı. Başarılı modacı Nedret Taciroğlu imzalı altın rengi bir elbise giyen 54 yaşındaki güzel oyuncu, kırmızı halıdaki zarafetiyle herkesi büyüledi.
Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Hurley, altın renkli elbisesiyle tüm bakışları üzerine topladı.
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