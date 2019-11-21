Kavgalı olan Demet Akalın ile Berkay, önceki akşam Vadistanbul Jolly Joker'deki partide pişti oldu.



Berkay, geceye tek başına katıldı.

Berkay, Akalın'ın hediye ettiği saati değiştirmek isteyince ortalık karışmıştı. Saat krizinin ardından selamı sabahı kesen ikilinin partide karşılaşmasıyla soğuk rüzgarlar esti. İki ünlü şarkıcı, davette göz göze gelmemek için adeta köşe kapmaca oynadı.



Akalın, partide eski eşi Okan Kurt'la yer aldı.