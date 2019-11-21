Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 21.11.2019
  • Gazete

Kavgalı olan ile pişti oldu

Kavgalı olan ile , önceki akşam Vadistanbul 'deki partide pişti oldu. Berkay, Akalın'ın hediye ettiği saati değiştirmek isteyince ortalık karışmıştı.

Pişti saati

Kavgalı olan Demet Akalın ile Berkay, önceki akşam Vadistanbul 'deki partide pişti oldu.


Berkay, geceye tek başına katıldı.

, Akalın'ın hediye ettiği saati değiştirmek isteyince ortalık karışmıştı. Saat krizinin ardından selamı sabahı kesen ikilinin partide karşılaşmasıyla soğuk rüzgarlar esti. İki ünlü şarkıcı, davette göz göze gelmemek için adeta köşe kapmaca oynadı.


Akalın, partide eski eşi Okan Kurt'la yer aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriKavgalı olan Demet Akalın ile Berkay pişti oldu
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri