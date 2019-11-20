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Usta tiyatrocu son yolculuğuna uğurlandı

Usta tiyatrocu , dün alkışlarla ebediyete uğurlandı. Cenazeye katılanlar gözyaşlarını tutamadı. Yıldız Kenter'in cenazesi Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Veda sahnesi
Türk tiyatrosunun usta ismi , geçtiğimiz pazar yaşamını yitirdi. 91 yaşında hayata veda eden sanatçı için dün Kenter Tiyatrosu'nda tören düzenlendi. Buradaki törenin ardından Kenter'in cenazesi Levent'teki Afet Yolal Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kenter'in yakınları, sanatçılar ve oyuncular katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter'in cenazesi alkışlar eşliğinde uğurlandı. Yıldız Kenter'in cenazesi Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Yıldız Kenter'in cenaze törenine çok sayıda tiyatrocu, ses ve sinema sanatçılarıyla birlikte sevenleri katıldı.

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