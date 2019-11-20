Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 20.11.2019
  • Gazete

Büyük gün! başlıyor

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi 'ın ilk bölümü bu akşam ekrana gelecek. Milyonların merakla beklediği dev prodüksiyonlu dizi Kuruluş Osman ortalığı kasıp kavuracak!

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi 'ın ilk bölümü bu akşam ekrana gelecek. Milyonların merakla beklediği dev prodüksiyonlu dizi Kuruluş Osman ortalığı kasıp kavuracak! Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslararası arenadaki amiral gemisi olmaya hazırlanan ve henüz yayına girmeden birçok ülkeye satılan Kuruluş Osman, muhteşem oyuncu kadrosu ile de seyircinin gönlünde taht kuracak. İlk bölüm saat 20:00'de.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriBüyük gün! Kuruluş Osman başlıyor
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri