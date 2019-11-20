atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Kuruluş Osman'ın ilk bölümü bu akşam ekrana gelecek. Milyonların merakla beklediği dev prodüksiyonlu dizi Kuruluş Osman ortalığı kasıp kavuracak! Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslararası arenadaki amiral gemisi olmaya hazırlanan ve henüz yayına girmeden birçok ülkeye satılan Kuruluş Osman, muhteşem oyuncu kadrosu ile de seyircinin gönlünde taht kuracak. İlk bölüm saat 20:00'de.