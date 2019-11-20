Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 20.11.2019
  • Gazete

'ın Dubai tatili tam gaz sürüyor

Sunucu 'ın oğlu Demir'le çıktığı Dubai tatili, tam gaz sürüyor. Kasım ayında yazı yaşayan ünlü sunucu, önceki gün de kaldığı beş yıldızlı otelin havuz başında güneşlendiği anları paylaştı.

5 yıldızlı tatil
Sunucu Özlem Yıldız'ın oğlu Demir'le çıktığı Dubai tatili, tam gaz sürüyor. Kasım ayında yazı yaşayan ünlü sunucu, önceki gün de kaldığı beş yıldızlı otelin havuz başında güneşlendiği anları paylaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriÖzlem Yıldız'ın Dubai tatili tam gaz sürüyor
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri