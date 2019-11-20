Sunucu Özlem Yıldız'ın oğlu Demir'le çıktığı Dubai tatili, tam gaz sürüyor. Kasım ayında yazı yaşayan ünlü sunucu, önceki gün de kaldığı beş yıldızlı otelin havuz başında güneşlendiği anları paylaştı. Sunucu Özlem Yıldız'ın oğlu Demir'le çıktığı Dubai tatili, tam gaz sürüyor. Kasım ayında yazı yaşayan ünlü sunucu, önceki gün de kaldığı beş yıldızlı otelin havuz başında güneşlendiği anları paylaştı.
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