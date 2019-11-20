Milan'da oynayan başarılı futbolcu Hakan Çalhanoğlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. İzin gününü İstanbul'da geçiren Hakan, dostlarıyla da yemek yedi. Milan'da oynayan başarılı futbolcu Hakan Çalhanoğlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. İzin gününü İstanbul'da geçiren Hakan, dostlarıyla da yemek yedi.
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