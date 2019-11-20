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  • 20.11.2019
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'ın yıldızı iznini 'da geçirdi

'da oynayan başarılı futbolcu , önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. İzin gününü 'da geçiren Hakan, dostlarıyla da yemek yedi.

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