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  • 19.11.2019
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Sosyetik güzel dairesini satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı...

Dedeman Holding Yönetim Kurulu Üyesi sosyetik güzel , The Ritz Carlton Rezidans’taki dairesini satışa çıkarttı. Bu özel daire için istenilen rakam 95 milyon lira.

Sahibinden penthouse!

Dedeman Holding Yönetim Kurulu Üyesi 'ın The Ritz Carlton Rezidans'taki dairesi satışa çıkartıldı. Alara Koçibey'in dekore ettiği The Ritz Carlton Rezidans'ta bu özel çatı katı için 85 milyon lira talep edildi. Birçok yabancı yatırımcının bu daireyi almak istediği iddialar arasında. Sosyetenin en alımlı kadınlarından Özlem Önal, Miami'de işkadınlığına soyundu

Önal, emlak devi Alex Tapir ve finans şirketi ASRR Capital ile birlikte Miami'de bir bina satın aldı.


Özlem Önal, başarılı yatırımlara imza atıyor.

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