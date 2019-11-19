Sevilen sanatçı Manuş Baba, Diyarbakır konseri sonrası Çermik İlçesi'ndeki Aynalı Ortaokulu'nu ziyaret etti. Burada adına açılan kütüphaneyi gezdi. Ardından öğretmen ve öğrencilerle vakit geçirdi.

Çocukların isteğiyle gitarını eline alıp şarkılar da seslendiren Manuş Baba'ya tüm öğrenciler hep bir ağızdan eşlik etti. Sanatçı, öğrencilerle bol bol fotoğraf da çektirdi