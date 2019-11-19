Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 19.11.2019
  • Gazete

'den ikinci çocuk iddiasına jet yalanlama!

'den ikinci çocuk iddiasına jet yalanlama! Popçu, 'a kardeş yapmak için albümünü erteleyip müziğe ara vereceği iddiasını şu sözlerle çürüttü: "Tam tersi yeni şarkılar, projeler ve konserlerle ilgili yoğun bir dönemdeyim."

Azur'a kardeş gelmiyor

'den ikinci çocuk iddiasına jet yalanlama! Popçu, Azur Benan'a kardeş yapmak için albümünü erteleyip müziğe ara vereceği iddiasını şu sözlerle çürüttü:

"Tam tersi yeni şarkılar, projeler ve konserlerle ilgili yoğun bir dönemdeyim."

45 yaşındaki popçu, daha önce de "İkinci çocuk masraflı iş. Buna enerjimiz de yok" demişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriGülşen'den ikinci çocuk iddiasına jet yalanlama!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri