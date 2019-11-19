Gülşen'den ikinci çocuk iddiasına jet yalanlama! Popçu, Azur Benan'a kardeş yapmak için albümünü erteleyip müziğe ara vereceği iddiasını şu sözlerle çürüttü:

"Tam tersi yeni şarkılar, projeler ve konserlerle ilgili yoğun bir dönemdeyim."

45 yaşındaki popçu, daha önce de "İkinci çocuk masraflı iş. Buna enerjimiz de yok" demişti.