Geçtiğimiz günlerde kendisini Instagram'da taciz eden bir takipçisini ifşa eden Aslıhan Gürbüz'den haklı isyan. Başka biri tarafından tacize uğrayan oyuncu, şu paylaşımı yaptı:
"Ben susmayacağım ve ifşa edeceğim ki; diğer kadınlar da cesaret alsın. Bizi taciz edemezsiniz. Rezil ola ola kadına nasıl davranacağını öğreneceksiniz."
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