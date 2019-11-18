Geçtiğimiz günlerde kendisini Instagram'da taciz eden bir takipçisini ifşa eden Aslıhan Gürbüz'den haklı isyan. Başka biri tarafından tacize uğrayan oyuncu, şu paylaşımı yaptı:

"Ben susmayacağım ve ifşa edeceğim ki; diğer kadınlar da cesaret alsın. Bizi taciz edemezsiniz. Rezil ola ola kadına nasıl davranacağını öğreneceksiniz."