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  • 18.11.2019
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cisini eden 'den haklı isyan! "Bizi taciz edemezsiniz"

Geçtiğimiz günlerde kendisini 'da eden bir takipçisini eden 'den haklı isyan. Başka biri tarafından tacize uğrayan oyuncu, şu paylaşımı yaptı: "Ben susmayacağım ve ifşa edeceğim ki; diğer kadınlar da cesaret alsın. Bizi taciz edemezsiniz. Rezil ola ola kadına nasıl davranacağını öğreneceksiniz."

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