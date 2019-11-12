Sosyal medyada tacize uğrayan ünlü hanımların sayısı gün geçtikçe artıyor. Ünlü oyuncu Yasemin Allen, geçtiğimiz günlerde kendisini e-mail yoluyla taciz eden ve 'tecavüzle' ilgili çirkin mesajlar atan sapığını ifşa etmişti.

Kadına şiddetin farklı bir boyutunu gözler önüne seren bu olayın yankıları dinmeden sapık kurbanı ünlülere yeni bir isim eklendi. Kısa bir süre önce oyunculuğa ara verip Ege'ye yerleşen Aslıhan Gürbüz'ün keyfi, bir takipçisinden aldığı taciz mesajlarıyla kaçtı. Kendisine Instagram'da tacizde bulunan sapığını ifşa eden Gürbüz, şu sözlerle yaşadığı rahatsızlığı dile getirdi:

EBEVEYNLERİ UYARDI

"Bu sapığın paylaşamayacağım kadar ağır tacizleri var. Anne babalar evlatlarınızı iyi yetiştirin! Sonra dikkat çekmek için bir kadını taciz ediyorlar."

Son dönemde ünlülerin kabusu haline gelen sosyal medya tacizine daha önce de Özge Borak ve İrem Sak da uğramıştı.,



Gürbüz, "Çok beğeniyorum seni. İlgini çekmek için abuk sabuk şeyler yazdım" diyen sapığını mahkemeye vermeye hazırlanıyor.