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  • 18.11.2019
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Sıkılgan Hatun

Önceki akşam 'ta konser veren , müzmin bekar olmasını şöyle açıkladı: "Çok sıkılganım. Eve habersiz gelen misafire kapı bile açmıyorum."

Sıkılgan Hatun
Önceki akşam 'ta konser veren Ayşe Hatun Önal, müzmin bekar olmasını şöyle açıkladı: "Çok sıkılganım. Eve habersiz gelen misafire kapı bile açmıyorum."

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