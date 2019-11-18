Sıkılgan Hatun

Önceki akşam Kıbrıs'ta konser veren Ayşe Hatun Önal, müzmin bekar olmasını şöyle açıkladı: 'Çok sıkılganım. Eve habersiz gelen misafire kapı bile açmıyorum.' Önceki akşam Kıbrıs'ta konser veren Ayşe Hatun Önal, müzmin bekar olmasını şöyle açıkladı: 'Çok sıkılganım. Eve habersiz gelen misafire kapı bile açmıyorum.'
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