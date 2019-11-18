Güzel oyuncu Selen Soyder Fransez, önceki gün bir arkadaşının Leila isimli Sibirya Kurdu cinsi köpeğiyle bu fotoğrafını paylaştı. 32 yaşındaki oyuncu, bu karesine de "Bu köpek benden güzel" diye yazarak mütevazı yanını gösterdi.
Güzel oyuncu Selen Soyder Fransez, önceki gün bir arkadaşının Leila isimli Sibirya Kurdu cinsi köpeğiyle bu fotoğrafını paylaştı. 32 yaşındaki oyuncu, bu karesine de "Bu köpek benden güzel" diye yazarak mütevazı yanını gösterdi.
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