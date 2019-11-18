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  • 18.11.2019
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Fransez'den ilginç paylaşım: Bu köpek benden güzel

Güzel oyuncu Fransez, önceki gün bir arkadaşının Leila isimli cinsi köpeğiyle bu fotoğrafını paylaştı. 32 yaşındaki oyuncu, bu karesine de "Bu köpek benden güzel" diye yazarak mütevazı yanını gösterdi.

Benden güzel!

Güzel oyuncu Selen Soyder Fransez, önceki gün bir arkadaşının Leila isimli Sibirya Kurdu cinsi köpeğiyle bu fotoğrafını paylaştı. 32 yaşındaki oyuncu, bu karesine de "Bu köpek benden güzel" diye yazarak mütevazı yanını gösterdi.

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