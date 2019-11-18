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  • 18.11.2019
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'in eşi 'dan 'tebessüm garantili' paylaşım

Kendi gibi oyuncu ile evliliğinden ikiz kızları olan , önceki gün bu kareyi paylaştı. Altan, bu fotoğrafına da "Yüzlerde tebessüm garantili foto" notu düştü.

Fototebessüm

Kendi gibi oyuncu Pelin Akil ile evliliğinden ikiz kızları olan Anıl Altan, önceki gün bu kareyi paylaştı. Altan, bu fotoğrafına da "Yüzlerde tebessüm garantili foto" notu düştü.

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