Kendi gibi oyuncu Pelin Akil ile evliliğinden ikiz kızları olan Anıl Altan, önceki gün bu kareyi paylaştı. Altan, bu fotoğrafına da "Yüzlerde tebessüm garantili foto" notu düştü.
Kendi gibi oyuncu Pelin Akil ile evliliğinden ikiz kızları olan Anıl Altan, önceki gün bu kareyi paylaştı. Altan, bu fotoğrafına da "Yüzlerde tebessüm garantili foto" notu düştü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.