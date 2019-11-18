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  • 18.11.2019
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ve eşi 'den sorun yok pozu

Küpeli, dün eşi ile Boğaz'da kahvaltı keyfi yaptı. Eşiyle bu mutlu fotoğrafını paylaşan eski manken, evliliklerinde sorun olmadığını da yine gözler önüne serdi.

Sorun yok pozu

Demet Şener Küpeli, dün eşi Cenk Küpeli ile Boğaz'da kahvaltı keyfi yaptı. Eşiyle bu mutlu fotoğrafını paylaşan eski manken, evliliklerinde sorun olmadığını da yine gözler önüne serdi.

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