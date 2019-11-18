Demet Şener Küpeli, dün eşi Cenk Küpeli ile Boğaz'da kahvaltı keyfi yaptı. Eşiyle bu mutlu fotoğrafını paylaşan eski manken, evliliklerinde sorun olmadığını da yine gözler önüne serdi.
Demet Şener Küpeli, dün eşi Cenk Küpeli ile Boğaz'da kahvaltı keyfi yaptı. Eşiyle bu mutlu fotoğrafını paylaşan eski manken, evliliklerinde sorun olmadığını da yine gözler önüne serdi.
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