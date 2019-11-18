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  • 18.11.2019
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ve Sevgilisi objektiflere takıldı... İynemli şaştı kaldı

, önceki akşam kendisi gibi oyuncu sevgilisi ile Arnavutköy'deki O Maestros Restoran çıkışı görüntülendi. Karşısında basın ordusunu gören oyuncunun, şaşkınlığı ise yüzüne yansıdı.

İynemli şaşıp kaldı

Aras Bulut İynemli, önceki akşam kendisi gibi oyuncu sevgilisi Bige Önal ile Arnavutköy'deki O Maestros Restoran çıkışı görüntülendi. Karşısında basın ordusunu gören oyuncunun, şaşkınlığı ise yüzüne yansıdı.

Doğan SAVAŞ

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