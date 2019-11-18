Aras Bulut İynemli, önceki akşam kendisi gibi oyuncu sevgilisi Bige Önal ile Arnavutköy'deki O Maestros Restoran çıkışı görüntülendi. Karşısında basın ordusunu gören oyuncunun, şaşkınlığı ise yüzüne yansıdı.

Doğan SAVAŞ