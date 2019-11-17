Her fırsatta ülkemize hayran kaldığını söyleyen Jessica May, önceki gün soluğu Kastamonu'da aldı. Brezilyalı oyuncu, buğday başaklarıyla da böyle poz verdi. Her fırsatta ülkemize hayran kaldığını söyleyen Jessica May, önceki gün soluğu Kastamonu'da aldı. Brezilyalı oyuncu, buğday başaklarıyla da böyle poz verdi.
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