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  • 17.11.2019
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, soluğu 'da aldı

Her fırsatta ülkemize hayran kaldığını söyleyen , önceki gün soluğu 'da aldı. Brezilyalı oyuncu, buğday başaklarıyla da böyle poz verdi.

Kastamonu hatırası
Her fırsatta ülkemize hayran kaldığını söyleyen Jessica May, önceki gün soluğu Kastamonu'da aldı. Brezilyalı oyuncu, buğday başaklarıyla da böyle poz verdi.

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