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  • 16.11.2019
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Atacan seramik sanatına merak sardı

Sunucu ve oyuncu Atacan, seramik sanatına merak sardı. Altuğ, önceki gün de Çekmeköy'de bir atölyede seramikten kedi biblosu yaptı. Yeteneğiyle takdir toplayan oyuncu, yeni hobisini herkese tavsiye etti.

Yetenek Pınarı

Sunucu ve oyuncu Pınar Altuğ Atacan, seramik sanatına merak sardı. Altuğ, önceki gün de Çekmeköy'de bir atölyede seramikten kedi biblosu yaptı. Yeteneğiyle takdir toplayan oyuncu, yeni hobisini herkese tavsiye etti.

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