Sosyetenin sevilen ismi Neslihan Kozanoğlu, önceki gün Polonezköy'deki çiftliğine gitti. Şehrin gürültüsünden uzaklaşan Kozanoğlu, çiftliğinde yeni dünyaya gelen yavru köpeklerle poz verdi. Sosyetenin sevilen ismi Neslihan Kozanoğlu, önceki gün Polonezköy'deki çiftliğine gitti. Şehrin gürültüsünden uzaklaşan Kozanoğlu, çiftliğinde yeni dünyaya gelen yavru köpeklerle poz verdi.
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