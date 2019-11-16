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tatilde

Sosyetenin sevilen ismi , önceki gün Polonezköy'deki çiftliğine gitti. Şehrin gürültüsünden uzaklaşan Kozanoğlu, çiftliğinde yeni dünyaya gelen yavru köpeklerle poz verdi.

Neslihan tatilde
Sosyetenin sevilen ismi Neslihan Kozanoğlu, önceki gün Polonezköy'deki çiftliğine gitti. Şehrin gürültüsünden uzaklaşan Kozanoğlu, çiftliğinde yeni dünyaya gelen yavru köpeklerle poz verdi.

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