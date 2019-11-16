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  • 16.11.2019
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'ten şıklık dersi

Güzel şarkıcı , önceki gün Zorlu AVM'de objektife takıldı. Arkadaşıyla buluşup öğle yemeği yiyen güzel şarkıcı, tarzıyla her zamanki gibi şıklık dersi vermeyi başardı.

Şıklık dersine devam

Güzel şarkıcı Emina Jahovic, önceki gün Zorlu AVM'de objektife takıldı. Arkadaşıyla buluşup öğle yemeği yiyen güzel şarkıcı, tarzıyla her zamanki gibi şıklık dersi vermeyi başardı.

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