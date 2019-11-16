Güzel şarkıcı Emina Jahovic, önceki gün Zorlu AVM'de objektife takıldı. Arkadaşıyla buluşup öğle yemeği yiyen güzel şarkıcı, tarzıyla her zamanki gibi şıklık dersi vermeyi başardı.
Güzel şarkıcı Emina Jahovic, önceki gün Zorlu AVM'de objektife takıldı. Arkadaşıyla buluşup öğle yemeği yiyen güzel şarkıcı, tarzıyla her zamanki gibi şıklık dersi vermeyi başardı.
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