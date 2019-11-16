Kaslı vücudunun yanı sıra uzun saçlarıyla da kadın hayranlarının gönlünü fetheden Can Yaman'dan alkışlık karar... Ocak 2020'de bedelli askere gidecek olan yakışıklı oyuncu, birliğine teslim olmadan önce uzun saçlarına veda edecek.

UMUT SAÇACAK...

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da geniş hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, askerlik dolayısıyla kestireceği saçlarını da hayırlı bir iş için kullanacak. Saçlarını açık artırmayla satışa çıkaracak olan 30 yaşındaki oyuncu, elde edilecek geliri de LÖSEV gibi vakıflara bağışlayacak. Yaman'ın bu kararı akıllara 2015'te kestirdiği saçlarını kanserli çocuklar yararına çalışan bir vakfa bağışlayan Tuba Büyüküstün'ü getirdi.



TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Bu arada Kanadalı şarkıcı Justin Bieber da saçlarını açık artırmayla satışa çıkarmış ve 40 bin dolarlık geliri şiddet mağduru çocuk ile hayvanlar için çalışan kuruluşa bağışlamıştı.



JUSTIN BIEBER

Ünlü aktör Russell Crowe da aynı yolu izlemişti.



RUSSEL CROWE

DEMET'E HAYRANIM

Yaman, bir dönem aşk yaşadığı iddia edilen ve şu sıralar arasının bozuk olduğu konuşulan Demet Özdemir için "O, benim özelim. Ben onun hayranıyım" dedi.

FANLARI SIRAYA GİRDİ

Yaman'ın saçlarını açık artırmaya çıkaracağını duyan yurt dışındaki fanları, oyuncuyu mesaj yağmuruna tuttu.