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  • 16.11.2019
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Komedyen 'e duygulandıran hediye

Komedyen , önceki gün aldığı hediyeyle duygulandı. Demirer'in bir hayranı, komedyene 15 yıl önceki teknesinin maketini hediye etti. Demirer tekne maketiyle poz verdi.

Yüzen hediye

Komedyen Ata Demirer, önceki gün aldığı hediyeyle duygulandı. Demirer'in bir hayranı, komedyene 15 yıl önceki teknesinin maketini hediye etti.


Demirer, tekne maketiyle de böyle poz verdi.

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