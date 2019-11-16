Komedyen Ata Demirer, önceki gün aldığı hediyeyle duygulandı. Demirer'in bir hayranı, komedyene 15 yıl önceki teknesinin maketini hediye etti.
Demirer, tekne maketiyle de böyle poz verdi.
Komedyen Ata Demirer, önceki gün aldığı hediyeyle duygulandı. Demirer'in bir hayranı, komedyene 15 yıl önceki teknesinin maketini hediye etti.
Demirer, tekne maketiyle de böyle poz verdi.
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