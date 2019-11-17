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  • 17.11.2019
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'ın oğlu , ’de tarihte yolculuğa çıktı

’ın oğlu , dün ’de zamanda yolculuğa çıktı. Ural ve dostları, Türk ordusunun 1915’teki ve askeri stratejisi hakkında rehberden bilgi aldı...

Tarihe yolculuk
Sosyetik gençler; strateji, askeri ve tarih eğitimine merak sardı. Ünlü sanatçı Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural da dün Çanakkale'de sosyetik dostlarıyla tarihi bir yolculuğa çıktı. Ural ve arkadaşları Gelibolu turuna katıldı. Kişi başı 95 euro yani 603 lira veren 9 arkadaş, Çanakkale Zaferi'nin kazanıldığı Gelibolu Yarımadası'nda tarihe tanıklık etti.



Gençler, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Conk Bayırı ve Anzak Koyu gibi noktaları ziyaret etti. Grup, uzman rehberden 18 Mart 1915'te düşmanı yenen Mustafa Kemal komutasındaki Türk ordusunun askeri stratejisi hakkında da kapsamlı bilgi aldı.



Ural ve dostları, rehberin anlattığı Türk ordusunu 1915'te zafere götüren askeri stratejiyi can kulağıyla dinledi.



'ın oğlu Engincan, 'daki üniversite eğitiminin ardından tarih ve fotoğrafçılığa da merak sardı.


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