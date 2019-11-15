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  • 15.11.2019
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'dan doğuma geri sayım

Oğlu Fikret Ali'ye 8 aylık hamile olan oyuncu , önceki akşam Etiler'de objektife takıldı.  Ünlü oyuncu, eşi 'la minik oğlunu kucağına almak için sabırsızlandığını dile getirdi. Kaya, daha sonra evinin yolunu tuttu.

Doğuma geri sayım

Oğlu Fikret Ali'ye 8 aylık hamile olan oyuncu Hazal Kaya, önceki akşam Etiler'de objektife takıldı. Ünlü oyuncu, eşi Ali Atay'la minik oğlunu kucağına almak için sabırsızlandığını dile getirdi. Kaya, daha sonra evinin yolunu tuttu.

Doğan SAVAŞ

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