Oğlu Fikret Ali'ye 8 aylık hamile olan oyuncu Hazal Kaya, önceki akşam Etiler'de objektife takıldı. Ünlü oyuncu, eşi Ali Atay'la minik oğlunu kucağına almak için sabırsızlandığını dile getirdi. Kaya, daha sonra evinin yolunu tuttu.

Doğan SAVAŞ