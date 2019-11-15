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'dan ilginç açıklama: Ömür boyu evlenmeyeceğim

Önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülenen 'dan ilginç açıklama: "Ömür boyu evlenmeyeceğim. Sevgiye ve sadakate inanıyorum ama enstitülere inanmıyorum."

Müzik bekar Fadik

Önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülenen Fadik Sevin Atasoy'dan ilginç açıklama: "Ömür boyu evlenmeyeceğim. Sevgiye ve sadakate inanıyorum ama enstitülere inanmıyorum."

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