Önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülenen Fadik Sevin Atasoy'dan ilginç açıklama: "Ömür boyu evlenmeyeceğim. Sevgiye ve sadakate inanıyorum ama enstitülere inanmıyorum."
Önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülenen Fadik Sevin Atasoy'dan ilginç açıklama: "Ömür boyu evlenmeyeceğim. Sevgiye ve sadakate inanıyorum ama enstitülere inanmıyorum."
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