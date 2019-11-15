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  • 15.11.2019
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'den milyonluk gülüş! Reklam anlaşmasıyla kazancını katladı...

Bir şampuan markasının reklamı için 3 milyon liraya ‘evet’ diyen , önceki akşam gülücük saçtı. Oyuncu, satın almak istediği 700 bin liralık bir araca indirim istediği haberi içinse "Olabilir, çok doğal" dedi.

Milyonluk gülüş

Şampuan markasının yüzü olan Demet Özdemir, kazancını katladı. Güzel oyuncu, iddiaya göre firmayla yaptığı bir yıllık reklam anlaşması karşılığında 3 milyon lirayı cebe indirdi.

Yeni reklam filmi, önceki akşam 'taki partide görücüye çıktı. Oyuncu, satın almak istediği 700 bin liralık bir araca indirim istediği haberi içinse "Olabilir, çok doğal" dedi.

Doğan SAVAŞ

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