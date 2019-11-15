Şampuan markasının yüzü olan Demet Özdemir, kazancını katladı. Güzel oyuncu, iddiaya göre firmayla yaptığı bir yıllık reklam anlaşması karşılığında 3 milyon lirayı cebe indirdi.

Yeni reklam filmi, önceki akşam Soho House'taki partide görücüye çıktı. Oyuncu, satın almak istediği 700 bin liralık bir araca indirim istediği haberi içinse "Olabilir, çok doğal" dedi.

Doğan SAVAŞ