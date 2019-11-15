Çevreci Aslı

GüzeL oyuncu Aslı Enver, yüzü olduğu Defacto markasının yeni koleksiyonu için objektif karşısına geçti. Enver, geri dönüşümlü kumaşlardan oluşan koleksiyonla poz verdi. GüzeL oyuncu Aslı Enver, yüzü olduğu Defacto markasının yeni koleksiyonu için objektif karşısına geçti. Enver, geri dönüşümlü kumaşlardan oluşan koleksiyonla poz verdi.
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