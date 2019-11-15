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  • 15.11.2019
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Çevreci Aslı

GüzeL oyuncu , yüzü olduğu Defacto markasının yeni koleksiyonu için objektif karşısına geçti. Enver, geri dönüşümlü kumaşlardan oluşan koleksiyonla poz verdi.

Çevreci Aslı
GüzeL oyuncu Aslı Enver, yüzü olduğu Defacto markasının yeni koleksiyonu için objektif karşısına geçti. Enver, geri dönüşümlü kumaşlardan oluşan koleksiyonla poz verdi.

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