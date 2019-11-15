Balerin Çiğdem

Tiyatro oyunu 'Amiral Battı Kaçıyorusss'da oynayan Çiğdem Batur, rolünün hakkını verdi. Ünlü oyuncu, canlandırdığı balerin Sevda karakteri için iki ay boyunca bale dersleri aldı.
Tiyatro oyunu 'Amiral Battı Kaçıyorusss'da oynayan Çiğdem Batur, rolünün hakkını verdi. Ünlü oyuncu, canlandırdığı balerin Sevda karakteri için iki ay boyunca bale dersleri aldı.
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