Dünyanın en gözde çiftlerinden Amal ve George Clooney ile ilgili şok iddia... ABD medyasından sonra Fransız ve İtalyan gazeteler de 2014'ten beri evli olan çiftin boşanacağını yazdı. İkiz bebek sahibi olan Clooney çiftinin ilk krizi, mesafeden dolayı çıktı. 58 YAŞINDAKİ aktör, yeni projesi için Londra'ya giderken; 41 yaşındaki avukat, kariyeri için ABD'de kaldı. Mesafe yüzünden sıkıntılı günler geçiren ikili arasındaki gerginlik, geçtiğimiz hafta iyice arttı. "George, artık evlendiğim adam değil" diyen Amal Clooney, boşanma davası açma hazırlığında.