Cemiyet hayatının ünlü ismi Şebnem Çapa, buz kesti. Şu sıralar eşi Celal Çapa ile ABD'de olan Şebnem Hanım, önceki gün New York'ta gezintiye çıktı. Sosyetik tasarımcı, eksi 1 derecelik şehirde dondu!
Cemiyet hayatının ünlü ismi Şebnem Çapa, buz kesti. Şu sıralar eşi Celal Çapa ile ABD'de olan Şebnem Hanım, önceki gün New York'ta gezintiye çıktı. Sosyetik tasarımcı, eksi 1 derecelik şehirde dondu!
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