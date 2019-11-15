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buz kesti!

Cemiyet hayatının ünlü ismi , buz kesti. Şu sıralar eşi ile 'de olan Şebnem Hanım, önceki gün 'ta gezintiye çıktı. Sosyetik tasarımcı, eksi 1 derecelik şehirde dondu!

Buz gibi poz

Cemiyet hayatının ünlü ismi Şebnem Çapa, buz kesti. Şu sıralar eşi Celal Çapa ile ABD'de olan Şebnem Hanım, önceki gün New York'ta gezintiye çıktı. Sosyetik tasarımcı, eksi 1 derecelik şehirde dondu!

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