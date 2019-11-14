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  • 14.11.2019
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'dan usta işi mesaj

Usta oyuncu , önceki akşam 'Söz Vermiştin' filminin galasına katıldı. Ünlü oyuncu, "Toplumsal sorunları ele almayan film teklifini reddediyorum" diyerek yapımcılara mesaj verdi.

Usta işi mesaj
Usta oyuncu Kadir İnanır, önceki akşam 'Söz Vermiştin' filminin galasına katıldı. Ünlü oyuncu, "Toplumsal sorunları ele almayan film teklifini reddediyorum" diyerek yapımcılara mesaj verdi.

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