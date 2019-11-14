Usta oyuncu Kadir İnanır, önceki akşam 'Söz Vermiştin' filminin galasına katıldı. Ünlü oyuncu, 'Toplumsal sorunları ele almayan film teklifini reddediyorum' diyerek yapımcılara mesaj verdi. Usta oyuncu Kadir İnanır, önceki akşam 'Söz Vermiştin' filminin galasına katıldı. Ünlü oyuncu, 'Toplumsal sorunları ele almayan film teklifini reddediyorum' diyerek yapımcılara mesaj verdi.
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