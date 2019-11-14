'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' yine rakiplerini solladı

Gelenek bozulmadı. Her Salı, milyonları atv ekranına kilitleyen 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi, yine rakiplerini solladı. Dizi, önceki akşamki bölümüyle tüm kişilerde 8,58 izlenme oranı ve 21,04 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 9,03 izlenme oranı ve 20,55 izlenme payı alarak 100 program arasında 1. oldu.

Bölüm etiketi de Twitter Türkiye gündeminin zirvesindeydi.