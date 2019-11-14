Magazin dünyasındaki ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Oyuncu Büşra Pekin ile söz yazarı ve besteci Ersay Üner, 6 yıllık aşklarını sürpriz bir kararla bitirdi. İlişkileri evlilik yolunda giderken ayrılan çiftin bu kararının nedeni de ortaya çıktı.

İkili, snobmagazin'in iddiasına göre Amerika'ya taşınma kararı yüzünden karşı karşıya geldi. Üner, ABD'ye yerleşmek isteyen Pekin'e karşı çıkınca çift, ayrıldı.