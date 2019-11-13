Eski kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, önceki gün İtalya'nın Milano şehrinde poz verdi. Bir ara fotoğrafına dahil olan kadının Demirel'e bakışı ise gülümsetti.
Eski kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, önceki gün İtalya'nın Milano şehrinde poz verdi. Bir ara fotoğrafına dahil olan kadının Demirel'e bakışı ise gülümsetti.
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