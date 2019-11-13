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  • 13.11.2019
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'den sportif pozlar

Fotoğrafçı  ile evlendikten sonra yengemiz olan Brezilyalı oyuncu 'den sportif pozlar... Önceki gün dergi çekimi için objektif karşısına geçen oyuncu, ağırlık kaldırdı.

Antrenman zamanı

Fotoğrafçı Hüseyin Kara ile evlendikten sonra yengemiz olan Brezilyalı oyuncu Jessica May'den sportif pozlar... Önceki gün dergi çekimi için objektif karşısına geçen oyuncu, ağırlık kaldırdı.

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