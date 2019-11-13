Fotoğrafçı Hüseyin Kara ile evlendikten sonra yengemiz olan Brezilyalı oyuncu Jessica May'den sportif pozlar... Önceki gün dergi çekimi için objektif karşısına geçen oyuncu, ağırlık kaldırdı.
Fotoğrafçı Hüseyin Kara ile evlendikten sonra yengemiz olan Brezilyalı oyuncu Jessica May'den sportif pozlar... Önceki gün dergi çekimi için objektif karşısına geçen oyuncu, ağırlık kaldırdı.
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