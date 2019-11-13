Cemiyet hayatının tanınan simalarından olan Ahu Aysal, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Tek başına alışveriş yapan Aysal, yeni sezon ürünlerini inceledi.
Cemiyet hayatının tanınan simalarından olan Ahu Aysal, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Tek başına alışveriş yapan Aysal, yeni sezon ürünlerini inceledi.
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