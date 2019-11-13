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  • 13.11.2019
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tek başına alışverişte

Cemiyet hayatının tanınan simalarından olan , önceki gün 'ndeydi. Tek başına alışveriş yapan Aysal, yeni sezon ürünlerini inceledi.

Tek başına alışveriş

Cemiyet hayatının tanınan simalarından olan Ahu Aysal, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Tek başına alışveriş yapan Aysal, yeni sezon ürünlerini inceledi.

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