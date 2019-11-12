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  • 12.11.2019
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güzel havanın tadını çıkardı

Sunucu ve manken , önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. AVM'nin meydan katında alışveriş turuna çıkan Ulusoy, daha sonra 'de yakın dostlarıyla buluşup güzel havanın tadını çıkardı. Ulusoy, üç saat kaldığı AVM'den kendi aracıyla ayrıldı.

Alışveriş zamanı
Sunucu ve manken , önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. AVM'nin meydan katında alışveriş turuna çıkan Ulusoy, daha sonra 'de yakın dostlarıyla buluşup güzel havanın tadını çıkardı. Ulusoy, üç saat kaldığı AVM'den kendi aracıyla ayrıldı.

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