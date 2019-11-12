Sunucu ve manken Özge Ulusoy, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. AVM'nin meydan katında alışveriş turuna çıkan Ulusoy, daha sonra Beymen Morini'de yakın dostlarıyla buluşup güzel havanın tadını çıkardı. Ulusoy, üç saat kaldığı AVM'den kendi aracıyla ayrıldı.
- Saklambaç
- 12.11.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.