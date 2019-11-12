Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, önceki gün kızı Su ile Kanyon AVM'deydi. Altuğ, 10 yaşındaki kızıyla mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Bir ara alışverişe kahve molası veren ünlü oyuncunun kızıyla geçirdiği keyifli anlar objektife böyle yansıdı.
Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, önceki gün kızı Su ile Kanyon AVM'deydi. Altuğ, 10 yaşındaki kızıyla mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Bir ara alışverişe kahve molası veren ünlü oyuncunun kızıyla geçirdiği keyifli anlar objektife böyle yansıdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.