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Oyuncu kızı Su ile alışverişte görüldü

Oyuncu , önceki gün kızı Su ile Kanyon AVM'deydi. Altuğ, 10 yaşındaki kızıyla mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Bir ara alışverişe kahve molası veren ünlü oyuncunun kızıyla geçirdiği keyifli anlar objektife böyle yansıdı.

Anne kız günü

Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, önceki gün kızı Su ile Kanyon AVM'deydi. Altuğ, 10 yaşındaki kızıyla mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Bir ara alışverişe kahve molası veren ünlü oyuncunun kızıyla geçirdiği keyifli anlar objektife böyle yansıdı.

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