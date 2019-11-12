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özel hayatında gaza bastı!

Eski basketbolcu , özel hayatında gaza bastı. İki yıl önce sosyetik 'dan ayrıldıktan sonra adı sayısız güzelle anılan Tunçeri, önceki akşam da çapkınlıktaydı. Tunçeri, önceki akşam ’nda kaçamak yaptığı esmer bir güzelle objektife yakalanmamak için mekanı tek başına terk etti...

Kaçakspor!

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri, özel hayatında gaza bastı. İki yıl önce sosyetik Aslışah Alkoçlar'dan ayrıldıktan sonra adı sayısız güzelle anılan Tunçeri, önceki akşam da çapkınlıktaydı.

, esmer bir güzelle Asmalımescit'teki Akbabalı Restoran'da baş başa yemeğe çıktı. Gizemli güzelle gece 3 buçuğa kadar mekanda vakit geçiren eski basketbolcu, çıkışta basının beklediğini öğrenince aşkını bırakıp kaçtı.

DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM

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