Eski basketbolcu Kerem Tunçeri, özel hayatında gaza bastı. İki yıl önce sosyetik Aslışah Alkoçlar'dan ayrıldıktan sonra adı sayısız güzelle anılan Tunçeri, önceki akşam da çapkınlıktaydı.
Kerem Tunçeri, esmer bir güzelle Asmalımescit'teki Akbabalı Restoran'da baş başa yemeğe çıktı. Gizemli güzelle gece 3 buçuğa kadar mekanda vakit geçiren eski basketbolcu, çıkışta basının beklediğini öğrenince aşkını bırakıp kaçtı.
DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.