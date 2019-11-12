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  • 12.11.2019
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stili için gözünü yurt dışına dikti! ’li modacı tasarımı...

Giyim kuşama servet harcayan , stili için gözünü yurt dışına dikti. Popçu, önceki akşam sahnede ’li modacı tasarımı elbise giydi.

Yıldızlı stil

Popçu Hadise, stiline servet harcıyor. Geçtiğimiz günlerde Christian Dior marka kıyafetleriyle şov yapan şarkıcı, önceki akşamki konserinde ise 'li yıldız Carbi B'yi giydiren modacı Angel Brinks imzalı aynalı mini elbisesiyle göz kamaştırdı.

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