Popçu Hadise, stiline servet harcıyor. Geçtiğimiz günlerde Christian Dior marka kıyafetleriyle şov yapan şarkıcı, önceki akşamki konserinde ise ABD'li yıldız Carbi B'yi giydiren modacı Angel Brinks imzalı aynalı mini elbisesiyle göz kamaştırdı.
Popçu Hadise, stiline servet harcıyor. Geçtiğimiz günlerde Christian Dior marka kıyafetleriyle şov yapan şarkıcı, önceki akşamki konserinde ise ABD'li yıldız Carbi B'yi giydiren modacı Angel Brinks imzalı aynalı mini elbisesiyle göz kamaştırdı.
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