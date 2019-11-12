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'den gülümseten paylaşım

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden 'den gülümseten paylaşım… Sosyetik güzel, önceki gün eşi İzzet Bey'le Çekmeköy'de hatıra fotoğrafı çektirdi. Didem Hanım'ın "Hayaller Roma, hayatlar Çekmeköy" notu ise güldürdü.

Gülümseten story

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden 'den gülümseten paylaşım… Sosyetik güzel, önceki gün eşi İzzet Bey'le Çekmeköy'de hatıra fotoğrafı çektirdi. Didem Hanım'ın "Hayaller Roma, hayatlar Çekmeköy" notu ise güldürdü.

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