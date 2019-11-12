Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Didem Antebi'den gülümseten paylaşım… Sosyetik güzel, önceki gün eşi İzzet Bey'le İstanbul Çekmeköy'de hatıra fotoğrafı çektirdi. Didem Hanım'ın "Hayaller Roma, hayatlar Çekmeköy" notu ise güldürdü.
Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Didem Antebi'den gülümseten paylaşım… Sosyetik güzel, önceki gün eşi İzzet Bey'le İstanbul Çekmeköy'de hatıra fotoğrafı çektirdi. Didem Hanım'ın "Hayaller Roma, hayatlar Çekmeköy" notu ise güldürdü.
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