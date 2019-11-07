Kadına şiddet; mekan, zaman ya da ünlü-ünsüz ayırt etmiyor! Yasemin Allen, dün sosyal medyadaki isyanıyla kadına şiddetin farklı bir boyutunu gözler önüne serdi. Güzel oyuncu, uzun zamandır bir sapık tarafından rahatsız edildiğini belirterek şöyle dedi:

"ŞU adam bana uzun zamandır tecavüz etmek istediğiyle alakalı e-mailler atıyor, beni mail yoluyla taciz ediyor. Haberiniz olsun, sapıktır. Bu adamın tanıdığı kadınlara ne yapabileceği konusunda endişeliyim ve uyarmak istedim."



ÜNLÜLERİN KABUSU

Allen'den önce Özge Ulusoy, Didem Soydan, İrem Sak, Özge Borak gibi ünlü kadınlar da sosyal medyadan tacize uğradıklarını açıklayıp isyan etmişti.



Allen, "İşte sapık budur" diyerek paylaştığı Fatih isimli şahsı engellediğini ama tacizin önüne geçemediğini açıkladı.