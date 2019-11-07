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  • 07.11.2019
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çirkin mesajlar atan sapığını ifşa etti!

Böyle rezalet görülmedi! , kendisini e-mail yoluyla taciz eden ve ‘tecavüzle’ ilgili çirkin mesajlar atan sapığını ifşa etti. Güzel oyuncu, kadınları ‘Bu adamdan uzak durun’ diye uyardı.

Sapığını ifşa etti

Kadına şiddet; mekan, zaman ya da ünlü-ünsüz ayırt etmiyor! Yasemin Allen, dün sosyal medyadaki isyanıyla kadına şiddetin farklı bir boyutunu gözler önüne serdi. Güzel oyuncu, uzun zamandır bir sapık tarafından rahatsız edildiğini belirterek şöyle dedi:

"ŞU adam bana uzun zamandır tecavüz etmek istediğiyle alakalı e-mailler atıyor, beni mail yoluyla taciz ediyor. Haberiniz olsun, sapıktır. Bu adamın tanıdığı kadınlara ne yapabileceği konusunda endişeliyim ve uyarmak istedim."


ÜNLÜLERİN KABUSU
Allen'den önce , , , gibi ünlü kadınlar da sosyal medyadan tacize uğradıklarını açıklayıp isyan etmişti.


Allen, "İşte sapık budur" diyerek paylaştığı Fatih isimli şahsı engellediğini ama tacizin önüne geçemediğini açıkladı.

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