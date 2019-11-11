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  • 11.11.2019
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Yakışıklı oyuncu 'dan eski aşkı ’e sitem!

Yakışıklı oyuncu , Şubat’ta karavanını güllerle donattığı eski aşkı ’e sitem etti. Yaman, kendisinin doğum gününü kutlamayan eski partnerine önceki gün sosyal medyada üstü kapalı gönderme yaptı...

Candan sitem!

Son dönemde şöhreti sınırları aşan Can Yaman'ın doğum günü için yurt dışındaki hayranları seferber oldu. Yakışıklı oyuncunun 8 Kasım'daki 30. yaş günü için İspanya, İtalya, Brezilya ve Türkiye'deki fanları Twitter'da oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu. Ancak Yaman'ın aklı bir isme takıldı.

YAMAN TAŞINI ATTI!
"Doğum günümü içtenlikle kutlayan herkese çok teşekkür ederim, kutlamayanların da canı sağ olsun" mesajı paylaşan Yaman'ın bu sözleri geçen yıl aşk yaşadığı konuşulan Demet Özdemir'e sitem olarak yorumlandı. Öyle ki Yaman, Şubat'ta eski partnerinin doğum gününde karanavanı güllerle donatmıştı.

ÇİÇEK GİBİ JEST YAPMIŞTI
Özdemir, 9 ay önce kendisine güllerle jest yapan Yaman'ın doğum günü için hiçbir paylaşım yapmadı.

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