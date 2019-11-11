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  • 11.11.2019
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Kök hücre yenileyici   pazarına da giriş yaptı

Dünyada adından söz ettiren kök hücre yenileyici pazarına da giriş yaptı. Bu amaçla CVK 'da düzenlenen lansmana iş ve cemiyet camiasından pek çok isim katıldı.

Güzel tanıtım

Dünyada adından söz ettiren kök hücre yenileyici Stemregen, pazarına da giriş yaptı. Bu amaçla CVK 'da düzenlenen lansmana iş ve cemiyet camiasından pek çok isim katıldı.

Gecenin sunuculuğunu Burcu Esmersoy yaptı. Kök Hücre Bilimcisi Christian Drapeau tarafından geliştirilen , herkese sağlık, zindelik ve yaşam kalitesi sunmayı amaçlıyor.


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