Dünyada adından söz ettiren kök hücre yenileyici Stemregen, Türkiye pazarına da giriş yaptı. Bu amaçla CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul'da düzenlenen lansmana iş ve cemiyet camiasından pek çok isim katıldı.

Gecenin sunuculuğunu Burcu Esmersoy yaptı. Kök Hücre Bilimcisi Christian Drapeau tarafından geliştirilen Stemregen, herkese sağlık, zindelik ve yaşam kalitesi sunmayı amaçlıyor.



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