İngiliz moda evi Joseph, son tasarımıyla beğeni sınırlarını zorladı. Galoşlu ayakkabıya benzeyen botlarını satışa çıkarttı. 520 sterlin (yaklaşık 4 bin lira) fiyat etiketiyle raflardaki yerini alan siyah deri kovboy çizmeleri, Twitter kullanıcıları şu sözlerle tiye aldı:

ÜZERİNE para verseler yine giymem.

PARALARIYLA rezil oluyorlar resmen.

ÇÖPTE bulsam almam!

HASTANEYE ziyarete giderken giyilir bu!

PARA çok yanlış kişilerde...

ELTİMİN evine giderken yanıma alayım bunu.

FAKİRİM ama salak değilim.

AL galoşu ayakkabına tak daha iyi...